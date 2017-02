Zero Escape: The Nonary Games – Termin für den westlichen Release steht fest

Erinnert ihr euch noch daran, wie ich euch im Best-of Visual Novel Artikel unbedingt auf das Zero Escape Franchise aufmerksam machen wollte? Nun gibt es auch endlich einen Release Termin für die PC Version der zwei ersten Titel der Reihe. Steam wird Zero Escape: The Nonary Games somit am 24. März für euch zur Verfügung stellen. Ob der Termin ebenfalls für die Playstation 4 und Playstation Vita Versionen gilt, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Zwei große Spiele des Visual Novel Genres, für alle die gerne in das Genre einsteigen möchten, oder einfach mal einen Blick riskieren wollen. Hier macht man definitiv nichts falsch. Die Sammlung wird die Titel Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Zero Escape: Virtues Last Reward enthalten.