The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Weitere Gerüchte über das Erscheinungsdatum

Erst vor kurzem hat Emily Rogers behauptet, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht pünktlich zum Nintendo Switch Launch erscheinen wird, sondern erst im Sommer 2017. Ob dies der Wahrheit entspricht, darf immer noch angezweifelt werden, auch wenn Emily Rogers in der Vergangenheit oft Recht mit ihren Behauptungen behielt. Dennoch sind nun weitere, mögliche, konkrete Erscheinungstermine aufgetaucht.

Zum einen listet der amerikanische Händler Target den Wii U Titel für den 13. Juni 2017. Auch Laura Kate Dale möchte von einem konkreten Erscheinungsdatum erfahren haben, der sich zumindest annähernd mit dem von Target deckt. Auf Twitter verrät sie, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Wii U am 23. Juni 2017 erscheint wohingegen die Switch Version schon am 16. Juni 2017 erscheinen soll.

Nintendo are internally aiming for a June 16 2017 UK Breath of the Wild Switch release. Aiming Wii U for June 23 2017 UK. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 23. November 2016

Und zum anderen meldet sich nun auch GameStop zu Wort, die ebenfalls ein möglichen Erscheinungstermin parat haben. Dieser siedelt sich hingegen im ersten Quartal 2017 an. Denn im Rahmen der Investorenkonferenz hat man mitgeteilt, dass man mit dem Marketing zu dem Action-Adventure im ersten Quartal 2017 anfangen möchte, womit die entsprechenden Spiele auch im gleichen Zeitraum erscheinen, also irgendwann im Januar bis März.

Was von all dem nun stimmt, bleib abzuwarten, vielleicht wird es am Ende auch ein gänzlich anderes Erscheinungsdatum geben, denn ein offizielles Statement von Nintendo gibt es diesbezüglich noch nicht.