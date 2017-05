Ys VIII: Lacrimosa of Dana – Westlicher Release bekannt

NIS America hat endlich einen Releasetermin für Europa und Nordamerika des JRPGs Ys VIII: Lacrimosa of Dana bekannt gegeben. Demnach wird das Spiel in Nordamerika am 12 Septermber erscheinen und in Europa am 15 Septermber 2017 für PS4, PS Vita und PC.

Der Protagonist Adol erwacht als schiffbrüchiger gestrandet auf einer verfluchten Insel. Er und die anderen Schiffbrüchigen, die er gerettet hat, erbauen ein Dorf umgeben von furchterregenden Monstern und geheimnisvollen Ruinen auf der isolierten Insel. Adol beginnt von einem mysteriösen, blauhaarigen Mädchen zu träumen, die in einer unbekannten Welt lebt. Erlebt also Adols Geschichte wie er das Rätsel der verfluchten Insel und des blauhaarigen Mädchens Dana löst.