Yoshi’s Woolly World – Neuer 3DS-Trailer

Schon vor längerer Zeit wurde Yoshi’s Woolly World auch für den 3DS angekündigt, was dort unter dem Namen Poochy & Yoshi’s Woolly World erscheinen wird. Jetzt hat Nintendo einen neuen Trailer zu dem Titel veröffentlicht, der in erster Linie euch die neue Features der Handheld-Version näher bringen soll.

So könnt ihr euch genauer ein Bild verschaffen in wieweit sich die 3DS-Umsetzung von Yoshi’s Woolly World zur Wii U-Version unterscheidet. Vor allem Poochy (Schnuffel), der Hund, rückt in der 3DS-Version mehr ins Rampenlicht und wird deswegen auch eine Woll-Amiibo spendiert bekommen.

Poochy & Yoshi’s Woolly World wird am 3. Februar 2017 für 3DS erscheinen.