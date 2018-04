Yooka-Laylee – Zusatzinhalte und komplett neues Spiel von Playtonic?

In den vergangenen Monaten war es sehr still um Entwicklerstudio Playtonic Games. Nun zum ersten Geburtstag des 3D-Platformers Yooka-Laylee melden sie sich wieder zu Wort und brechen das Schweigen.

In einem Blogpost bricht Playtonic Games das Schweigen und kündigt nicht nur Zusatzinhalte für Yooka-Laylee an, sondern deutet der Entwickler auch möglicherweise darauf hin, dass Playtonic Games bereits an einem neuen Spiel arbeitet.

„Ja, zugegeben, wir waren eine Weile lang sehr ruhig. Aber wir versprechen, es lag daran, dass wir zu beschäftigt waren an etwas Guten im Geheimen zu arbeiten und nicht, weil wir vier Monate lang im Pub waren. Bald werden wir damit beginnen aktiv darüber zu sprechen, sowohl über Zusatzinhalte für Yooka-Laylee als auch…. anderes Zeug. Shhht!“ so Playtonic Games auf ihrer offiziellen Seite.

Um was für Zusatzinhalte es sich genau handelt, bleibt vorerst ein Rätsel und lediglich Spekulation ob es sich dabei um eine größere Erweiterung, wie zum Beispiel eine neue Welt oder eher um kleine kosmetische Inhalte handelt, bleibt abzuwarten. Auch was „das andere Zeug“ betrifft, bleibt reine Spekulation, deutet aber sehr auf ein neues Spiel hin, an dem Playtonic bereits werkelt. Wir können auf jeden Fall gespannt sein.