Yooka-Laylee – Releasedatum bekannt und Wii U-Version eingestellt

Zurzeit befindet sich der geistige Nachfolger von Banjo-Kazooie in Arbeit, nämlich Yooka-Laylee. Entwickelt wird der Titel von Playtonic Games, ein Team welches aus ehemaligen Rare-Mitarbeitern besteht und das Projekt via Kickstarter finanziert haben. Ursprünglich sollte das Jump’n’Run für PC, PS4, Xbox One und Wii U erscheinen, doch wie nun bekannt wurde, ist die Wii U-Version gestrichen worden.

Stattdessen soll der Titel nun für die Nintendo Switch erscheinen. Für einige wird dies nun für einen sauren Geschmack sorgen, denn da das Projekt durch Kickstarter finanziert wurde, haben auch Wii U-Besitzer Geld beigesteuert, eben mit dem Versprechen und der Erwartung, dass sie das Spiel für die entsprechende Konsole erhalten werden.

Playtonic Games wirkt dem allerdings entgegen und bietet einen kostenlosen Wechsel an. Heißt euer Geld ist nicht verloren. Ihr könnt also das Spiel einfach für eine andere Plattform eurer Wahl erhalten. Zunächst allerdings nur für PS4, Xbox One oder PC. Ihr könnt aber auch erst einmal abwarten und dann euch für die Nintendo Switch-Version entscheiden, sobald nähere Informationen zu der Version verfügbar ist und sicher ist, wann der Titel auch für Switch erscheinen wird.

Bleibt noch die Frage, warum die Wii U-Version überhaupt gestrichen wurde. Grund dafür seien technische Probleme, die sich wohl nicht recht lösen ließen und weswegen man Yooka-Laylee für Wii U nicht realisieren kann. Daher wechselte man zur Nintendo Switch. Mit einem kleinen Trailer wurde auch endlich das genaue Erscheinungsdatum von Yooka-Laylee preisgegeben.

Demnach erscheint der Titel am 11. April 2017 für PS4, Xbox One und PC. Wann die Nintendo Switch-Version erhältlich sein wird, bleibt erst einmal abzuwarten.