Yooka Laylee – Physische Version bestätigt

Fans von Banjo Kazooie haben wahrscheinlich schon Pipi in den Augen und vielleicht auch in der Hose, weil sie noch ein bisschen auf den geistigen Nachfolger Yooka Laylee warten müssen. Nach den grandiosen Auftritten auf dem Nintendo 64 des sympathischen Bären Banjo und des frechen Vogels Kazooie, ließ die Qualität des Franchises immer mehr nach, bis es letztendlich ganz ausgestorben ist. Doch genau dafür gibt es ja das wunderbare Kickstarter, wodurch immer wieder neuen kreative Projekte entwickelt werden können, die sonst keinerlei Chancen auf dem Markt hätten. Auf ihrer offiziellen Homepage haben die Jungs und Mädels von Playtonic Games jetzt sogar eine physische Version des Titels angekündigt. Zumindest für diejenigen, die das Projekt bereits in der Vergangenheit via Kickstarter mit finanziert haben. Ob es diese Version allerdings auch ins Ladenregal schaffen wird, steht weiterhin in den Sternen. Mit Team17 haben Playtonic Games aber immerhin einen Vertriebspartner, der das ganze realisieren könnte. Die Chancen stehen also gut.

Quelle: jpgames.de