Yooka-Laylee – Neues Update und erstes Bild zur Switch-Version

Auch wenn Yooka-Laylee uns schon direkt am Launch überzeugen konnte, musste der Titel bei anderen auch einiges an Kritik einstecken. Mit einem großen Update, möchte Playtonic Games nochmal für erhebliche Verbesserungen sorgen und somit einige Dinge anpassen, die so manch ein Spieler gestört haben.

Mit dem neuen Update werdet ihr beispielsweise die Möglichkeit bekommen Cutscenes zu überspringen oder euch schneller durch die Dialoge zu arbeiten. Wem das Stimmen-Kauderwelsch der Charaktere bisher auf den Zeiger ging, der wird sich ebenfalls freuen, denn das Update bringt auch eine neue Option um den Sound Effekt des Kauderwelsch zu kürzen. Auch die Kamera wurde von manchen bemängelt und auch an dieser wurde gewerkelt und verbessert. Weiterhin soll auch die Steuerung beim Fliegen optimiert worden sein und über den Pause-Knopf habt ihr nun die Möglichkeit die Kartos-Racings oder die Minispiele von Rextro schnell zu Restarten.

Die gesamte Liste aller Verbesserungen, findet ihr hier:

Brand new pause menu music

New optional camera mode with minimal assist

Pagies have added signposts to Hivory Towers to help guide players to new worlds

Design tweaks to all arcade games

Speed improvement to scrolling through Totals Menu

New option for shorter ‘gibberish’ voice sound FX

New speech volume option

New ability to speed through dialogue by holding Y

Cut-scenes can now be skipped with Y

New moves section added to pause menu, with image guide

Camera design improvements throughout game (less scripted cameras, door cams now appear behind player etc)

Restart option added in the pause menu during arcade games and Kartos challenges

‘Sonar-able’ objects now have more clear visual identity

Laser move no longer requires player to crouch

Minecart control improvements and new visual effects

Transformation control improvements

Improved first-person aiming controls

New first-person aiming control options added

Improved flying controls

When transformed, collecting butterflies now restores energy

Hunter tonic now tracks the last 30 Quills and Casino Tokens, in addition to the Health and Power Extenders. It will also whistle at the location of the closest rare collectable.

Health UI is now always visible when low

Design tweaks in various areas (Black Hole in One, Gloomy Gem Grotto etc)

New icons added for keyboard/mouse controls

Improved Rampo boss fight

Added PC Display Settings to the in-game pause menu

Performance improvements

Audio improvements

Neben diesem umfangreichen Update, hat Playtonic Games ein erstes Bild zur Nintendo Switch-Umsetzung von Yooka-Laylee veröffentlicht. Vielleicht hat das Warten für Switch-Besitzer bald ein Ende und können ebenfalls bald in den Genuss des 3D-Platformers kommen. Ein konkreter Termin steht noch immer aus, aber das Bild macht Hoffnung, dass es bald soweit ist.