Yooka-Laylee – Kooperative Minigames im Trailer

Playtonic Games haben einen neun Trailer zum Jump’n’Run Yooka-Laylee veröffentlicht. Dieser stellt euch erstmals den lokalen, kooperativen Mehrspieler vor.

Im Trailer werden euch die acht Minispiele vorgestellt die ihr sowohl einzeln als auch im lokalen Co-op mit bis zu vier Spielern spielen könnt. So könnt ihr mit Freunden um den Hightscore wetteifern. Die Arcade-Minispiele müssen via Spielmünzen freigeschaltet werden und könnt sie dann in der Spielhalle bei Dino Rextros spielen.

Aber auch in der Kampagne wird es möglich sein Co-Op zu spielen. Während der eine Spieler weiterhin Yooka und Laylee spielt, wird der andere Spieler die Kontrolle über das Bee Team übernehmen. Das Bee Team kann Schmetterlinge und Schreibfedern sammeln sowie Fallen entschärfen und so den zwei Helden etwas unter die Arme greifen.

Yooka-Laylee wird am 11. April 2017 für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein. Für Nintendo Switch wird der Titel etwas später erscheinen.