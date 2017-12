Yooka-Laylee – Keine Retail-Fassung für Switch geplant

Während das grüne Chamäleon und die lila Fledermaus schon längst über die Bildschirme von PC, Xbox One und PS4 sprangen, mussten Switch-Besitzer sich in Geduld üben. In den vergangenen Monaten arbeiteten das Team von Playtonic Games daran, Yooka-Laylee auch für Switch zu veröffentlichen und den Titel anzupassen.

Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit und die Entwickler lieferten ein Erscheinungsdatum zur Switch-Umsetzung von Yooka-Laylee. Ab dem 14. Dezember soll das Chamäleon und die Fledermaus auch die Switch unsicher machen.

Allerdings gibt es nun eine weitere Information, die nach dem langen Warten ehe ernüchternd ausfällt und manchen Fans sauer aufstoßen könnte. Wie Playtonic Games nämlich mitteilt, wird Yooka-Laylee für Switch lediglich in einer digitalen Fassung veröffentlicht. Eine physische Version sei bisher nicht geplant und das obwohl PS4 und Xbox One eine Retail-Version erhalten haben.

„Derzeit liegen dafür keine Pläne auf dem Tisch, aber wir werden uns zukünftig damit befassen, wenn die entsprechende Nachfrage da ist. Unsere Priorität war das Spiel anzupassen und so schnell wie möglich für Switch zu veröffentlichen.“ so Playtonic Games.

Ob also eine physische Switch-Fassung für Yooka-Laylee noch nachgereicht wird, bleibt noch fraglich und hängt anscheinend ganz von der Nachfrage der Fans ab.