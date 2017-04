Yooka-Laylee – Doch kein Play Anywhere-Support

Nachdem gestern die Freude groß war, dass Yooka-Laylee auf Windows 10 und der Xbox One Play Anywhere unterstützt, scheint nun das Gegenteil der Fall zu sein.

So hat sich Publisher Team17 zu dem Umstand geäußert und verneint, dass der Titel Teil des Programms sein wird. Außerdem wird die Windows 10-Fassung des Spiels nicht am morgigen Tag erscheinen, sondern läuft noch unter der Terminangabe „Coming Soon“. Ihr werdet das dynamische Duo also erstmal nur auf Xbox One, PS4 und Steam auf seiner Reise begleiten können.