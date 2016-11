Yesterday Origins – Launch Trailer

Yesterday Origins wird die Geschichte des John Yesterday, bekannt aus dem im Jahr 2012 veröffentlichten Point&Click-Spiel Yesterday, fortführen. Das Projekt von Microids und den Pendulo Studios versetzt uns diesmal in die Moderne, lässt uns aber bekannte Charaktere wiedertreffen. Natürlich ist das „Sequel“ auch ohne Vorwissen absolut spielbar, denn es wird eine vollständige neue Handlungs inszeniert. Yesterday Origins wird morgen, am 10.11.2016, für PC und Mac erscheinen. Xbox One und PS4-Version werden im Laufe des Monats folgen. Den Launch-Trailer gibt es schon jetzt: