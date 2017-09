Xenoblade Chronicles 2 – Neuer Trailer und Erscheinungsdatum enthüllt

Im Rahmen der Nintendo Direct hat Nintendo einen neuen Trailer zu Xenoblade Chronicles 2 präsentiert und endlich das Erscheinungsdatum des JRPGs preisgegeben. Auch erfahren wir durch den Trailer erstmals nähere Details zur Handlung des Titels.

Das Abenteuer in Xenoblade Chronicles 2 führt uns nach Alrest, eine vom Wolkenmeer bedeckte Welt. Dort leben viele gigantische Lebewesen, die sogenannten Titanen, auf dessen Rücken sich einige Ökosysteme entwickelt haben. Inmitten all dem steht der Weltenbaum, auf dessen Spitze sich ein Ort namens Elysium befinden soll, ein idyllischer Ort mit allem, was das Herz begehrt. In Alrest haben sich viele unterschiedliche Fraktionen gebildet, die alle ihre ganz eigenen Ansichten haben, wodurch natürlich Konflikte entstehen.

Auch eine Collector’s Edition wurde angekündigt, die neben dem Hauptspiel auch ein Steelbook, den Soundtrack mit ausgewählten Musikstücken und ein 220-seitiges Artbook enthalten wird. Der Preis der Collector’s Edition soll bei 99,99 Euro liegen. Für 74,99 Euro könnt ihr noch einen Pro Controller im Xenoblade Chronicles 2-Design erwerben.

Erscheinen wird Xenoblade Chronicles 2 am 1. Dezember 2017 für Nintendo Switch.