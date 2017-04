Xenoblade Chronicles 2 – Musikaufnahme fast abgeschlossen

Es ist bereits bekannt, dass Monolith Soft an Xenoblade Chronicles 2 für Nintendo Switch arbeitet. Viel gesehen oder viele Details wurden über den Titel bisher nicht preis gegeben und in letzter Zeit war es auch recht ruhig um den Titel.

Nun gibt zumindest der Komponist Yasunori Mitsuda ein kleines Update bezüglich der Produktion preis. Via Twitter teilte er mit, dass die Musikaufnahme fast abgeschlossen sei. Die nächste Aufnahme sei klassischer Chor und er müsse noch etwas Musik schreiben.

The first mixing is done. The next recording is classical choir in Bratislava. I’m so excited to it. But…..We must write some music.(^^;)

— 光田康典 YasunoriMitsuda (@YasunoriMitsuda) 8. April 2017