XCOM 2 – Long War Mod angekündigt

Wer XCOM 2 zu einfach fand oder wem das Spiel nicht genügend Abwechslung geboten hat, der sollte her hören: Die Long War Studios, Macher der Long War Mod für XCOM: Enemy Within, werden auch für den zweiten Teil eine Modifikation herausbringen. Auf Steam teilen die Entwickler mit, dass bald schon mehr Informationen über Long War 2 herausgegeben werden. Zudem hat sich das Studio in Pavonis Interactive umbenannt und eine neue Website.

Long War war die erfolgreichste und bekannteste Mod für XCOM: Enemy Within. Sie machte das Spiel nicht nur um ein vielfaches schwerer, sondern brachte auch neue Gegenstände und Gameplay-Elemente mit ins Spiel, was das Spielgefühl drastisch veränderte. Die Entwickler waren so erfolgreich, dass sie ihr eigenes Spiel im letzten Jahr ankündigten: Terra Invicta. Natürlich verteidigt man darin die Erde gegen eine Alien Invasion. Laut der Website von Pavonis Interactive befindet sich das Spiel noch in einer pre-Kickstarter Entwicklungsphase.