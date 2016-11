Xbox Scorpio – Xbox 360 Abwärtskompatibilität bestätigt

Im vergangenen Jahr bekam die Xbox One, von Microsoft, eine Abwärtskompatibilität spendiert für Xbox 360 Spiele. Allerdings ist nicht jedes 360-Spiel gleich abwärtskompatibel. Ihr könnt also nicht einfach eine Disk einlegen und los spielen. Das Spiel muss erst einmal von der Konsole unterstützt werden, allerdings erweitert sich diese Liste ständig aufgrund der großen Nachfrage und Beliebtheit.

Berechtigt kam nun die Frage auf ob die Xbox Scorpio denn ebenfalls diese Abwärtskompatibilität unterstützen wird. Der Director of Program Management für Xbox, Mike Ybarra, hat dazu auf Twitter eine eindeutige Antwort gegeben. So wird die Xbox 360-Abwärtskompatibilität natürlich auch auf der Scorpio funktionieren.

360 Backwards compatibility will of course work on Scorpio. #xbox https://t.co/0jtSyIIXaH

— ♏️ike Ybarra (@XboxQwik) 1. November 2016