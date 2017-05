Xbox Scorpio – Screenshot der Benutzeroberfläche?

Auf einer Messe stellt Microsoft erst kürzlich sein neues Motion Fluid Design vor. Diese neue Benutzeroberfläche soll laut dem Konzern in zukünftigen Windows 10 und Xbox-Geräten etabliert werden. Somit könnten wir hier tatsächlich das erste Bild der Xbox Scorpio Benutzeroberfläche vorliegen haben.

Im unten angefügten Bild könnt ihr die vermeintliche Benutzeroberfläche sehen. Wie gewohnt, ist an der linken Seite die Navigationsleiste der Xbox. Allerdings wurde diese etwas erweitert, insgesamt wirkt das Design hier präsenter und auch schöner für das Auge. Natürlich wird eine Anpassung der Navigationsleiste nicht alles sein, aber weitere Details müssen wir wohl oder übel erstmal abwarten. Die Xbox Scorpio ist für Ende des Jahres geplant, Details dürften aber schon auf der baldigen E3 präsentiert werden. Da sich das neue Gerät aus dem Hause Microsoft nicht als neue Konsolengeneration präsentiert, werden wohl auch die Xbox One und die Xbox One S die gleiche Oberfläche erhalten.