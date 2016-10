Xbox – Play Anywhere auch für Third Parties?

Seit einigen Wochen bietet Microsoft für hauseigene Spiele das Play Anywhere Programm auf der Xbox One an. Dank diesem Feature erhalten Käufer der entsprechenden Spiele sowohl PC-Version als auch Xbox One-Version. Außerdem ist Crossplay zwischen diesen Plattformen möglich. So ist beispielsweise Gears of War 4, abgesehen vom PvP, vollständig miteinander spielbar.

Play Anywhere trifft gerade deswegen auf große Zustimmung seitens der Spielerschaft, allerdings gibt es bisher auch nur wenige Titel, die dieses auch unterstützen. Die vollständige Liste aller Play Anywhere Spiele findet ihr hier.

Phil Spencer sagt aber nun, dass Microsoft durchaus auch Third Party Spiele auf diese Weise anbieten möchte. Allerdings seien die großen Publisher dieser Zeit (EA, Ubisoft, Activision etc.) noch zögerlich ob sich dieses Feature gut schlagen wird. Microsoft ist da außerordentlich zuversichtlich und mit etwas Glück erhalten wir bald mehr Spiele, die Teil des Programms sind.