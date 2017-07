Xbox One X – Alle 4K Updates werden kostenlos sein

Die Xbox One X weiß durch seine Specs zu begeistern, immerhin versprechen uns diese elegantes 4K-Gaming. Ebenfalls eine erfreuliche Nachricht war die Ankündigung, dass auch bereits veröffentlichte Spiele per Update auf die neue Auflösungsstufe gebracht werden. Das schließt den erhöhten Detailreichtum und die verbesserten Texturen mit ein. Einige reagierten aber auch mit Skepsis und erwarteten zusätzliche Kosten.

Per Twitter wurde nun Klartext gesprochen:

Yes any title you own that adds a 4K update will be done for free.

— ✖️Aaron Greenberg✖️ (@aarongreenberg) July 11, 2017