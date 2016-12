Xbox One – Sechs neue abwärtskompatible Spiele

Weihnachten steht vor der Türe und somit auch die Ferienzeit. Wir gehen alle in den wohlverdienten Urlaub, so auch das Team verantwortlich für die abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One. Bevor sich diese aber verabschieden, spendieren sie uns noch sechs weitere Titel die ab sofort als abwärtskompatible Version erhältlich sind.

Diese Titel sind:

Bully, in der Scholarship Edition

Catherine

Raskulls

Skydive

Planets under Attack

CLANNAD (nur in Japan)

Besitzer der Diskversionen müssen diese lediglich in die Konsole einlegen, um anschließend das Spiel digital zu erhalten. Zum Abspielen muss die Originaldisk sich allerdings im Laufwerk der Xbox One befinden. Alle Titel sind nun aber auch digital erwerblich, falls man sich diese kaufen möchte. Sie befinden sich unter der entsprechenden Liste für abwärtskompatible Titel im Xbox Store.