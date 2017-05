Xbox One – Mai Update

Das neueste Update für die Xbox One steht bereit. Mit dem Patch zum Mai erhalten wir natürlich nicht nur allerlei Optimierungen für die Konsole, sondern auch ein heiß erwartetes Feature.

Nutzer im Preview-Programm durften schon länger ran, nun können aber alle in den Genuss der Arenen kommen. Dieses Feature erlaubt die Erstellung und Verwaltung eigener Turniere. Diese können von der kleinen Clouch bis in die Weiten des Internets reichen. Bisher wird nur das Spiel Killer Instinct von diesem Feature unterstützt, aber weitere Titel werden in Kürze folgen. Auch das Aktivitätenfeed und passende Änderungen wurden an den App-Versionen vorgenommen.

Das Mai-Update steht seit heute bereit und wird beim nächsten Anschalten automatisch installiert. Wer Updates im Hintergrund aktiviert hat, der wird den Patch schon fertig auf der Konsole haben.