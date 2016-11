Xbox One – Große Ankündigung bezüglich Abwärtskompatibilität

Die Abwärtskompatibilität der Xbox One freut sich an großer Beliebtheit und erst kürzlich wurde bestätigt, dass auch die Xbox Scorpio dieses Feature unterstützen wird. Leider können nur unterstützte Spiele aus der Liste der Abwärtskompatiblen-Spiele bisher gespielt werden, aber Microsoft erweitert diese Liste stetig um die besten Titel. Immerhin ist es viel Aufwand die Spiele anzupassen und dann via Download anzubieten. Neu kaufen müsst ihr den Titel sogar nicht, insofern ihr das Original auf Disk oder digital besitzt, also eine wirklich gute Sache.

Nun hat Major Nelson von Microsoft auf der PAX AUS 2016 eine große Ankündigung angedeutet, die am 12. November 2016 stattfinden soll. Der Termin ist zudem nicht zufällig gewählt, denn genau an diesem Datum feiert die Abwärtskompatibilität der Xbox One ihren ersten Geburtstag. Zurecht ranken sich also nun viele Vermutungen und Spekulationen darüber was diese große Ankündigung beinhaltet.

So erhoffen sich einige, dass vielleicht zukünftig keine Download mehr nötig sind, sondern, dass man einfach die alten Xbox 360 Disks einlegen kann. Weitere Spekulationen sind, dass die Spiele bald auch auf Windows 10 funktionieren oder das sich bald auch Spiele der ersten Xbox zur Abwärtskompatibilität dazu gesellen. Die Erwartungen sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden, denn am Ende könnte die große Ankündigung auch lediglich einige neue Titel sein die der Liste der abwärtskompatiblen Spiele hinzugefügt wird. So wie Phil Spencer nämlich auf Twitter andeutet.

„Das für die Abwärtskompatibilität zuständige Team hat mir gerade die Liste für die geplanten November Titel zugeschickt. Es scheint ein großartiger Monat zu werden. Es kommen einige der Spiele mit den meisten Fan-Nachfragen.“

@HippeusOmega @Xbox Thanks, BC team just sent me their planned November list, looks to be a great BC month, landing some of top fan requests — Phil Spencer (@XboxP3) 2. November 2016

Bis wir endgültig wissen, was genau diese große Ankündigung beinhaltet, dauert es schließlich nicht mehr lange. Am 12. November wissen wir mehr.