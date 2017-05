Xbox One – Fünf neue Titel abwärtskompatibel

Es ist erneut soweit und Microsoft präsentiert euch fünf Titel, die ursprünglich auf der Xbox 360 erschienen sind, die ihr jedoch ab sofort auch auf der Xbox One zocken könnt.

Dabei handelt es sich um Assassin’s Creed 3, das ebenfalls im Juni bei Games with Gold vertreten sein wird, Matt Hazard: Blood Bath and Beyond, Shinobi, ilomilo, sowie Shadow Assault/Tenchu.

Um die Titel auf der Current Gen-Konsole zu zocken, müsst ihr einfach die Disk einlegen oder den digitalen Download starten.