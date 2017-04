Xbox One – Drei neue Titel abwärtskompatibel

Seit geraumer Zeit können Spieler auf der Xbox One ihre älteren Titel von der Xbox 360 dank der Abwärtskompatibilität erneut zocken. Nun wurden drei neue Titel der Liste hinzugefügt.

Ab sofort könnt ihr TimeShift, Assault Heroes 2 sowie Commanders: Attack auf der Current Gen-Konsole der US-Amerikaner zocken. Das bedeutet, dass ihr einfach die passende Disc in die Konsole oder den digitalen Download starten müsst. Anschließend könnt ihr die Titel starten und erneut zocken.

TimeShift, Assault Heroes 2 and Commanders: Attack are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/65fjuikPxp

— Larry Hryb 💬 (@majornelson) 25. April 2017