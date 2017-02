Xbox One – Amazon App bald mit 4K und HDR?

Dank den zahlreichen Apps ist die Xbox One in der Lage allerlei Formen von Inhalte zu bieten, darunter natürlich zahlreiche Streamingangebote. Mit etwas Glück wird die Amazon App bald sogar in 4K-Auflösung und HDR (High Dynamic Range) streamen.

Im Dezember vergangenen Jahres war es kurzzeitig möglich in oben besagter Qualität Filme und Serien des Versandhauses zu streamen. Natürlich staunte man nicht schlecht, kam diese Änderung ohne jegliche Ankündigung. Wie sich herausstellte, war dies nur eine fehlerhafte Freischaltung. Allerdings offenbart die bloße Existenz dieses Angebots, dass anscheinend an einer solchen Streamingoption gearbeitet wird und diese fälschlicherweise verfrüht veröffentlicht wurde. Obwohl die Amazon App seitdem bereits ein Update verpasst bekommen hat, fehlt die Option weiterhin. Ein Supportmitarbeiter behauptet jedoch, dass wir uns womöglich gar nicht mehr so lange gedulden müssen.

Mit etwas Glück dürfen wir also schon bald in vierfacher Auflösung streamen. Hoffen wir also, dass das nächste Update uns sowohl 4K als auch HDR bieten wird.