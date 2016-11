Xbox Games with Gold – Das sind die Dezembertitel

Microsoft hat die Xbox Games with Gold Titel für den Dezember 2016 bekannt gegeben. Auf diese Xbox One und Xbox 360 Titel könnt ihr euch freuen und dank der Abwärtskompatibilität könnt ihr die Xbox 360 Spiele direkt auf eurer One spielen.

Um die Titel gebürtig anzupreisen gibt es einen kurzen Trailer, dazu sei allerdings gesagt, dass es leider auch einen Punkt gibt, den sicherlich nicht alle erfreuen wird. In Deutschland wird Sleeping Dogs: Definitive Edition nämlich nicht zum Repertoire zählen stattdessen bekommen wir Kalimba als Ersatz.

Kalimba 01. bis 31. Dezember 2016 (in Deutschland Ersatz für Sleeping Dogs)

Murdered: Soul Suspect 16. November bis 15. Dezember 2016

Outlast 16. Dezember bis 15. Januar 2017

Fans für Horror-Titel dürften sich also über Outlast freuen, aber auch Rennspiel-Freude werden bedient.