Xbox – E3 Präsentation soll mehr Fokus auf Spiele legen

Nachdem die Tage nun endlich wärmer werden und wir auf die schönste aller Jahreszeiten vorbereiten, stehen einige wesentliche Ereignisse an. Kein anderes Event prägt den Sommer eines Gamers so sehr wie die Electronic Entertainment Expo, oder auch E3. Und wie immer um diese Zeit gelangen die ersten Pläne an die Öffentlichkeit. Nun gibt es erste Details zur Konferenz von Microsoft und der Xbox.

Laut Phil Spencer erhalten die Spiele zu wenig Zeit auf der großen Bühne, entsprechend sollen dieses Jahr die Spiele einen größeren Fokus erhalten. Dabei sollen insbesondere die Games detailliert aufgezeigt werden, die in naher Zukunft veröffentlicht werden sollen. Allerdings warten viele auch gespannt auf weitere Details zur Hardware der Xbox Scorpio, es wäre also durchaus im Rahmen des Möglichen das Hardwarefragen zur neuen Konsole in einem zusätzlichen Event, wie eine Pre-Show, beantwortet werden.

Die E3 wird dieses Jahr garantiert wieder spannend und mit einigen Überraschungen aufwarten. Wir müssen uns leider nur noch bis Juni gedulden.