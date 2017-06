WWE 2K18 – Seth Rollins auf dem Cover

Mr. Money in the Bank, WWE Champion, United States Champion, WWE Tag Team Champion – Nur wenige Superstars können innerhalb weniger Jahre auf solch eine Karriere zurückblicken, wie Seth Rollins. Nun wird dem Kingslayer eine weitere Ehre zu teil: Er wird der Cover-Star von WWE 2K18!

Doch nicht nur das, auch wurde angekündigt, dass es neben der normalen Edition des Titels zwei besondere Ausgaben geben wird: Die Deluxe und Collector’s Edition. Im Rahmen der beiden Editionen erhaltet ihr bereits vier Tage vor offiziellen Release Zugriff auf den Titel. Die weiteren Inhalte der Deluxe Edition sind wie folgt:

Exemplar des WWE 2K18-Videspiels mit Deluxe Edition-Paket;

Zugriff auf Season Pass-Inhalte (Details werden im Herbst bekannt gegeben);

Zugang zu den digitalen WWE 2K18-Bonusinhalten für Vorbesteller (Details werden im Sommer bekanntgegeben);

Zusätzliche digitale Inhalte der WWE 2K18 Collector’s Edition (Details werden im Sommer bekanntgegeben).

Was genau sich in der Collector’s Edition befinden wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Erscheinen wird WWE 2K18 jedoch am 17. Oktober.