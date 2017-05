WWE 2K18 – Scan des ersten Superstars aufgetaucht?

Alle Jahre wieder beschert uns 2K Sports einen neuen Ableger des Wrestling-Franchises WWE 2K. Auch dieses Jahr werden wir mit WWE 2K18 einen weiteren Teil der Reihe erhalten. Wie immer stellt sich jedoch die Frage, welche Superstars ihren Weg in das Spiel finden werden.

Nun haben die Verantwortlichen von den Pixelgun Studios einen Scan veröffentlicht, der darauf schließen lässt, dass AJ Styles mit dabei sein wird. Bereits in der Vergangenheit hat sich das Studio für die Digitalisierung der Wrestler verantwortlich gezeigt.

Wir können also davon ausgehen, dass wir auch in diesem Jahr mit „The Phenomenal One“ in den Ring ziehen dürfen.