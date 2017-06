WWE 2K18 – Nicht für PlayStation 3 und Xbox 360, keine Infos zum PC

Nachdem wir euch eben erst den Cover-Star von WWE 2K18 präsentieren durften, gibt es nun ein paar nicht so gute Nachrichten für Besitzer von älteren Konsolen. Denn nachdem bisher nur bekannt war, dass das Wrestling-Game für die PlayStation 4 und Xbox One erscheint, wurde die Frage laut, ob sich denn Besitzer einer Last Gen-Konsole auf eine Umsetzung freuen dürfen.

Nun gibt es jedoch Gewissheit: Das Spiel wird nicht für PlayStation 3 oder Xbox 360 erscheinen.

#WWE2K18 will not be released on PlayStation 3 or Xbox 360. https://t.co/4KuNGOjHBx — WWE 2K18 (@WWEgames) June 19, 2017

Außerdem wurde eine PC-Fassung bisher noch nicht offiziell bestätigt, da man sich auf die Konsolenfassungen konzentrieren möchte.