WWE 2K17 – PC-Erscheinungstermin bekannt gegeben

Passend zur bald startenden Road to Wrestlemania, findet mit WWE 2K17 schon bald der aktuellste Ableger des Wrestling-Franchise seinen Weg auf den PC. Publisher 2K Games hat bekannt gegeben, dass ihr ab dem 7. Februar auf dem Rechenknecht in den Ring steigen dürft.

Dabei kommt das Spiel in zwei verschiedenen Editionen auf den Markt. In der Standard Edition erhaltet ihr das Spiel, inklusive des Goldberg-Packs. Dabei habt ihr die Chance, den Season Pass zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben. In der Deluxe Edition gehört dieser, zum Preis von 75 Euro, zum Lieferumfang.

Alle DLCs, die bis zum Release erschienen sind, werden auch sofort für den PC zur Verfügung stehen. Alle anderen erscheinen später auch für den Rechner.