World of Warcraft: Legion – Neuer Trailer zu 7.1

Obwohl World of Warcraft: Legion erst in der letzten Woche veröffentlicht wurde, sind die Mannen von Blizzard fleißig dabei neue Inhalte für das Spiel zu basteln. So wird hinter den Kulissen bereits an Patch 7.1 geschraubt, der euch unter anderem zurück nach Karazhan führen wird.

So wird die ehemalige Raid-Instanz als normaler Dungeon seinen Weg zurück ins aktuelle Spiel finden und dort allerhand Überraschungen und bekannte Elemente für den Spieler bereit halten. Was euch dabei genau erwartet, könnt ihr in einem neuen Trailer sehen.