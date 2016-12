World of Final Fantasy – Noch mehr Gameplay-Eindrücke

Zum Anlass der Japan Expo in Paris haben die japanischen Spielemagazine Famitus und Co. einige Gameplay-Videos zu World of Final Fantasy hochgeladen. Die Videos bieten nochmal einen guten Eindruck vom Gameplay des kunterbunten Chibi-Abenteuers.

Die drei Videos findet ihr hier eingebunden. In ihnen könnt ihr nochmal das Active-Time-Kampfsystem sowie das Fangen der Monster näher betrachten. Aber die Videos demonstrieren auch die unterschiedliche Optik der Charaktere. Wer die Chibi-Optik der Charaktere schon zu übertrieben süß findet, sodass man Karies davon bekommen könnte, der kann auch einfach den Look der Charaktere umstellen, so dass sie weniger wie Chibis aussehen. Ihr könnt zwischen vier Varianten wählen, aber seht es euch einfach selbst in den Videos an.

Außerdem werdet ihr auch auf einige bekannte Gesichter treffen, auch wenn die Gesichter ein wenig rundlicher und niedlicher wirken als bekannt sein dürfte.

World of Final Fantasy wird am 28. Oktober 2016 für PS4 und PS Vita erscheinen und kann hier vorbestellt werden, damit ihr auch pünktlich ins kunterbunte Abenteuer starten könnt.