World of Final Fantasy – Die englische Synchronisation

Auch zu World of Final Fantasy wurden jede Menge neue Videos, anlässlich der PAX West 2016, veröffentlicht. Die Videos stellen besonders die englische Synchronisation des Spiels in den Vordergrund, denn diese ist erstmals zu hören.

Neben dem offiziellen PAX-Trailer zum kunterbunten Chibi-Rollenspiel, wurden auch noch einige Videos veröffentlicht, die euch die englische Synchronisation des Spiels näher bringen soll. Wer also mit den japanischen Stimmen der Charaktere bisher nichts anfangen konnte, der dürfte sich nun sicher über die englischen Stimmen freuen.

World of Final Fantasy wird am 28. Oktober 2016 für PS4 und PS Vita erscheinen. Ihr wollt das farbenfrohe und niedliche Abenteuer nicht verpassen? Dann bestellt euch den Titel am besten hier vor.