Wolfenstein 2: The New Colossus – Trailer und Release

Das offene Geheimnis wurde offiziell gemacht: Mit Wolfenstein 2: The New Colossus bekommen wir einen neuen Ableger des Shooter-Franchises.

So heißt es von offizieller Seite:

Wolfenstein II: The New Colossus führt den Spieler in das vom Regime kontrollierte Amerika, um die mutigsten Anführer des zerschlagenen Widerstands zu vereinen und sich gemeinsam dem Regime entgegenzustellen. Kämpft an ikonischen Schauplätzen wie der Kleinstadt Roswell in New Mexico, den überfluteten Straßen von New Orleans oder dem durch eine nukleare Explosion verwüsteten Manhattan – eindrucksvoll von der wegweisenden id Tech 6 inszeniert. Rüstet euch mit einem Arsenal schlagkräftiger Waffen aus, entfesselt neuartige Fähigkeiten und nehmt es in diesem actiongeladenen Egoshooter mit Horden von technisch fortschrittlichen Regimesoldaten, Cyborgs und Maschinenkommandanten auf.

Amerika, 1961. Euer Sieg über General Totenkopf währte nur kurz. Trotz des Rückschlags hält das Regime die Welt weiterhin in seinem Würgegriff. Als B.J. „Terror-Billy“ Blazkowicz, Mitglied des Widerstands, Geißel des Regimes und letzte Hoffnung der Menschheit obliegt es euch, diesen Würgegriff ein für alle Mal zu brechen. Nur ihr habt die Entschlossenheit, den Mut und die nötigen Waffen, um das Regime entscheidend zu schwächen und eine zweite amerikanische Revolution einzuläuten.