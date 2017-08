Wolfenstein 2: The New Colossus – Neuer Trailer

Wolfenstein ist gerade für Shooter-Fans ein ausschlaggebender Name. Seien es Nostalgiker, Retrofans oder Anhänger des klassischen Shooters, sie alle feierten die Enthüllung des nächsten Ablegers. Bethesda liefert uns einen neuen Trailer, der den Protagonisten mal wieder in eine heiße Lage versetzt.

Der Ton in diesem Diner steht etwas stark im Kontrast zu den ersten, explosiven Szenen dieses Trailers, aber Wolfenstein war schon immer makaber, und wenig subtil. Das Spiel wird vorraussichtlich am 27.10.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.