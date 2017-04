What Remains of Edith Finch – Launch Trailer

Solltet ihr euch nach einem Spiel der etwas anderen Art umsehen, dann ist What Remains of Edith Finch genau das richtige für euch. Das Spiel bietet mysteriöse Familientragödien und ein interessantes Gameplay. Denn die Aufgabe des Spielers ist es, mehr über die Finches zu erfahren. Dabei stöbert der Spieler als Edith Finch in der Vergangenheit nach Hinweisen über seine Familie. What Remains of Edith Finch ist nach The Unfinished Swan das zweite Spiel vom Entwicklerstudio Giant Sparrow. Hier könnt ihr euch den Launch Trailer des Spiels anschauen.

Das Spiel wurde im Vorfeld auch schon mit vielen Auszeichnungen betitelt. Wie im Trailer zu sehen ist, wurde es als eines der ambitioniertesten Spiele des Jahres ausgezeichnet. Wer also Lust auf eine mysteriöse und interessante Story hat, sollte sich das Spiel einmal anschauen. What Remains of Edith Finch könnt ihr für 20€ auf Steam erwerben.