We Happy Few – Releasetermin und Announce Trailer

We Happy Few befindet sich schon seit einiger Zeit im Early Access. Das dystopische Setting, angelehnt an Werken wie „Schöne neue Welt“ oder „1984“, konnte bisher viele Spieler überzeugen. Gekoppelt mit der eleganten Survival-Mechanik, die euch zu einem überlegten Spieldurchlauf zwingt, ist dieses Spiel ein guter Tipp für Fans des Genres.

Nach langer Early Access Phase gibt es nun endlich auch einen finalen Releastermin. Gearbox Publishing wird das Spiel von Compulsion Games am 13.08.2018 veröffentlichen. Der Zeitpunkt ist zwar noch eine Weile hin, aber somit erhalten die Entwickler genug Zeit um die letzten Kniffe zu tätigen. Einen entsprechenden Announce Trailer müssen wir dazu natürlich auch noch mitliefern:

We Happy Few wird für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Eine Collector’s Edition wird es ebenfalls geben, welche eine“Uncle Jack“ Digital-Uhr, den Soundtrack auf einer Vynil-Schallplatte, eine Bobby-Maske, eine Plexiglaslampe, Posters und ein Aufkleber-Set enthalten wird.