Wave Race – Trademark wurde erneuert

Könnte ein spritziges Nintendo-Franchise sein Comeback feiern? Jedenfalls können Wave Race-Fans vorsichtig optimistisch sein.

Denn Nintendo hat das Trademark zu dem Titel erneuert. Das bedeutet, dass jedenfalls ein paar Gedanken zu dem Franchise verschwendet werden und es nicht final im Äther verschwunden ist.

Not a fan of the series. But others are, would love to see it for them. pic.twitter.com/hqezayaGSm

— Stealth (@Stealth___) 17. November 2016