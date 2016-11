Watch Dogs 2 – Wird im Spiel ein neues Spiel angekündigt?

Wie nennt man das eigentlich, wenn in einem Spiel, in diesem Fall Watch Dogs 2, ein Spiel angekündigt oder geleaked wird? Irgendein Wortwitz mit „Inception“ sollte hier doch hervorragend reinpassen.

Spaß beiseite: In Watch Dogs 2 gibt es eine Nebenmission, in welcher ihr ein Büro von Ubisoft infiltriert und einen Trailer klaut, um ihn an eine Website zu verkaufen. An und für sich eine tolle Idee, welche den Hype und die Geheimnistuerei der Firmen mit einem Augenzwinkern auf den Arm nimmt. Nun könnte man es für Detailverliebtheit halten, dass für diese Mission wirklich ein Trailer erstellt wurde:

Schnell schaltete sich jedoch Kotaku ein: Das Spiel gibt es wirklich! Beziehungsweise ist gerade in der Mache! Laut einem Insider nennt sich das Projekt Pioneer, was hervorragend zu der Musik passt. Wie die alten Pioniere früher Amerika nach und nach besiedelten, besiedelt Ubisoft nun den Weltraum. Oder doch nicht?

Was zunächst nach guten Neuigkeiten klingt, könnte aber auch Enttäuschungen bereithalten. Die Quelle verrät nämlich, dass es Probleme mit Pioneer gibt. Ursprünglich sollte das Spiel offiziell im Jahr 2017 gezeigt werden, doch die Entwicklung des Space Exploration Games steckt aktuell fest. Es kann nicht genau gesagt werden, ob das Spiel überhaupt erscheinen wird.

Wie immer bei Kotaku, ist nichts davon offiziell bestätigt. Also erfreuen wir uns einfach an der lustigen Gegebenheit, dass ausgerechnet Kotaku über einen Leak in einem Spiel berichtet und dabei Informationen verrät, die einem echten Leak in nichts nachstehen.