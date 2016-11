Watch Dogs 2 – Willkommen in San Francisco

Ein neuer Trailer zu Watch Dogs 2, soll euch die Heimat des Protagonisten Marcus Holloway genauer vorstellen und euch die Fassetten von San Francisco näher bringen. Schick anzusehen ist der Trailer alle mal.

Des weiteren hat Ubisoft noch ein Video veröffentlicht, in dem man erklärt, wie man San Francisco zum städtischen Spielplatz in Watch Dogs 2 verwandelt hat. Interessant zu sehen sind die realen Schauplätze verglichen zu den Umsetzungen im Spiel. Demnach bekommt ihr auch zahlreiche Gameplay-Szenen im Video zu sehen. Auch Easter Eggs sind zu finden, also haltet immer schön die Augen offen.

Bis wir selber San Francisco unsicher machen dürfen, dauert es gar nicht mehr so lange. Denn Watch Dogs 2 wird am 15. November 2016 für PS4 und Xbox One erscheinen. Für PC erscheint das Action-Adventure erst am 29. November.