Watch Dogs 2 – Spiel erreicht Goldstatus

Wir könnten bereits bei der Ubisoft-Tour uns erste Eindrücke von Watch Dogs 2 sammeln. Schon dort machte das Spiel einen sehr abgerundeten Eindruck. Die Nachricht mit dem erreichten Goldstatus des Spiels ist nun also auch nicht überraschend, dennoch erfreulich. Eure Geduld wird also nicht weiterhin strapaziert, sondern der Hacker wird pünktlich auf heimischen Bildschirmen sein Unwesen treiben. Mit anderen Worten ausgedrückt, Watch Dogs 2 erscheint am 15.11.2016 für PS4 und Xbox. Zwei Wochen später, also am 29.11.2016, folgt die PC-Version. Im folgenden Video könnt ihr nochmal betrachten, welche Macht ein kleines Gerät in den Händen unseres Hackers hat: