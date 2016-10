Watch Dogs 2 – PC Anforderungen und Release Datum

Das Entwickler Team von Watch Dogs 2 hat in einem offiziellen Blogeintrag die Anforderungen des Spiels für den PC veröffentlicht. Außerdem wurde das Release-Datum der PC-Fassung auf den 29. November verschoben. Der Grund dafür sei die Feinabstimmung, damit man die bestmögliche Version für den PC veröffentlichen kann. Man will auch sicherstellen, dass das Spiel auf jeder PC Hardware sauber und ohne Ruckler läuft. Die PS4 und Xbox One Versionen werden voraussichtlich ohne Verzögerung am 15. November erscheinen.

Alle Details zu den Systemanforderungen für die PC Version sowie deren zusätzliche Features könnt ihr im Blogeintrag von Ubisoft nachlesen.