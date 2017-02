Watch Dogs 2 – Menschliche Bedingungen DLC Trailer

Das Abenteuer der Hackergruppe aus Watch Dogs 2 muss mit den Credits noch lange nicht vorbei sein. Dank DLC können wir die Spielerfahrung noch erweitern. Das zweite Paket „Menschliche Bedingungen“ hat nun auch seinen Releasetermin.

Ubisoft liefert mit dem zweiten DLC zum Spiel drei neue DedSec-Missionen, neue Koop-Herausforderungen sowie einen weiteren gegnerischen Archetypen. Die Missionen sind handlungsorientiert und erzählen einen Plot rund um Biotech. Etwa fünf Stunden an zusätzlichen Inhalt soll die Erweiterung dabei bieten und ist im Season Pass von Watch Dogs 2 enthalten.

„Menschliche Bedingungen“ ist seit heute für die PS4 erhältlich und erscheint zusätzlich am 23.03.2017 für PC und Xbox One. Wer vor dem Erwerb des Inhaltes noch einmal sehen möchte, was denn überhaupt geboten wird, kann sich in folgendem Video alle Neuerungen der zweiten Erweiterung ansehen.