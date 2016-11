Watch Dogs 2 – Inhalt des Season Pass

Ubisofts bald erscheinendes Watch Dogs 2 wird auch nach Release regelmäßig mit Inhalten aufgestockt. Käufer des Season Pass, der in der Gold Edition bereits enthalten sein wird, werden auf diese Inhalte ohne weitere Kosten direkt beim Release zugreifen dürfen. Bisher war jedoch nicht bekannt auf welche DLCs oder weiteren Content man sich als Besitzer des Season Pass freuen darf. Kurz vor Release des Open-World-Games verkündet Ubisoft nun alle Inhalte. Folgendes ist im Season Pass enthalten:

Human Conditions, erweiterter Satz an Missionen, der für mehrstündigen Spielspaß in drei weiteren Storylines sorgen soll. In diesem Paket ist außerdem ein neuer Gegnertyp und weitere Coop-Missionen enthalten.

No Compromise, eine weitere Storyline, welche um den Konflikt zwischen Marcus und der russischen Mafia handelt.

T-Bone Bundle, eine Reihe von Outfits und einem Truck, ein neuer Gegnertyp, erweiterte Waffen und ein weiterer Schwierigkeitsgrad für Coop-Missionen

Zusätzlich enthalten ist Day One-Access zu einem Root Access Bundle (Sets an Outfits, Autos, Skins), einem Psychedelic Pack, welches Customizing des Charakters erlaubt und der Mission „Zodiac Killer“.

Watch Dogs 2 erscheint am 15.11.2016 für PS4 und Xbox One und am 29.11.2016 für den PC.