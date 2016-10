Watch Dogs 2 – Die Features im Video

Mit langsamen Schritten nähern wir uns dem Release von Watch Dogs 2 und dürfen uns somit darauf freuen, bald San Francisco unsicher zu machen. Um euch schon mal auf das Spiel einzustimmen und euch nochmal ein paar Features des neuen Hacker-Abenteuers näher zu bringen, hat Ubisoft zwei neue Videos veröffentlicht.

Im ersten Video erhaltet ihr schlicht einen Einblick in die aller erste Story-Mission von Watch Dogs 2. Wer also sich diesbezüglich nicht Spoilern möchte, der sollte dieses Video außenvorlassen. Alle anderen viel Spaß beim Video. Natürlich dient das Video nur als Vorzeigebeispiel, ihr selbst, könnt später die Mission natürlich auf eure Art und Weise angehen.

Im zweiten Video werden euch nochmal ein wenig die Features vorgestellt. Vor allem das Hacken steht im Vordergrund und bietet deutlich mehr Möglichkeiten und Variation als noch im ersten Teil. Ganz gleich ob ihr nur einzelne Personen oder Gegenstände hackt oder gleich einen ganzen Massenhack startet um zum Beispiel für ordentlich Chaos auf der Straße zu sorgen. Auch könnt ihr das Hacken so noch taktischer benutzen, ganz gleich ob ihr direkt einen Stromkasten explodieren lassen wollt oder er erst explodiert sobald jemand in einem bestimmten Radius ist. Sogar Polizei oder Schlägertrupps könnt ihr mittels falschen Meldungen auf Zielpersonen loslassen. Aber schaut doch einfach selbst im Video.

Watch Dogs 2 wird am 15. November 2016 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Solltet ihr pünktlich in das neue Hacker-Abenteuer starten wollen, dann bestellt ihr euch am besten den Titel vor.