Watch Dogs 2 – Die ersten Testwertungen in der Übersicht

Am morgigen Dienstag erscheint Watch Dogs 2 für die Konsolen. Wie üblich trudeln die ersten, größtenteils englischsprachigen Wertungen für Ubisofts neues Open World-Abenteuer so langsam ein. Diese können sich sehen lassen, größere Ausreißer sind bisher nicht dabei:

Polygon – 8

GameReactor – 9

SegmentNext – 9

Eurogamer Italy – 8

God is a Geek – 9

IBTimes UK – 4.5/5

The Sixth Axis – 9

Xbox Achievements – 8.5

Pocket Lint – 4/5

Forbes – 9

Metro – 8

Attack of the Fanboy – 4/5

Die PC-Fassung von Watch Dogs 2 wurde vor kurzem verschoben. Diese Fassung wird erst ab dem 29. November 2016 verfügbar sein.