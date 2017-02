Watch Dogs 2 – Alternatives Ende mit Hinweis auf Sequel

Seit kurzem ist ein neuer Patch für Watch Dogs 2 veröffentlicht worden, welcher die Endsequenz des Spiels etwas erweitert. Es handelt sich lediglich um eine Fortführung der bisherigen Cutscene, allerdings gibt diese starke Anzeichen auf ein mögliches Sequel hin.

Es ist zwar ein DLC geplant, dieser wird aber in San Francisco spielen. Benutzt man den Namen der wav-Datei am Ende des Videos als Koordinate, so deuten diese auf London hin. Die Verkaufszahlen für Watch Dogs 2 lagen zwar etwas hinter den Erwartungen von Ubisoft, dennoch wurde das Spiel deutlich besser empfangen als der Vorgänger. Auch Kritiker konnten diesmal nicht sehr viel am neuen Hackerabenteuer anprangern. Ein Sequel wäre also durchaus im Rahmen der internen Entscheidungsverfahren beim Publisher. Vielleicht befindet sich Watch Dogs 2 ab sofort sogar in Bearbeitung und deshalb wurde die neue Endsequenz Monate nach dem Release beigefügt. Auf die Antwort werden wir allerdings noch etwas warten dürfen.