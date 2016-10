Wasteland 3 – Crowdfunding bei Fig gestartet

inXile ruft und die Fans bewerfen den Monitor mit Geld. Ja, es ist endlich soweit. Wasteland 3 möchte unser Gespartes und hat deshalb bei der auf Videospiele spezialisierten Crowdfunding-Plattform Fig eine neue Kampagne ins Leben berufen. Nach einigen Stunden hat man bereits 1,5 Millionen US-Dollar der geforderten 2,75 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Anfang 2017 möchte uns inXile mit Torment: Tides of Numenera begeistern. Irgendwann später soll The Bard’s Tale IV folgen und nun offensichtlich auch „bald“ Wasteland 3, dem Nachfolger zum 2014 veröffentlichten Wasteland 2, welches ebenfalls via Crowdfunding, damals aber via Kickstarter, finanziert wurde. Bald ist in diesem Fall natürlich relativ, schließlich soll es nach ersten Angaben erst im vierten Quartal 2019 soweit sein. Richtig, in drei Jahren. Bis dahin haben wir also genug Zeit noch einmal den Vorgänger zu besuchen, welcher bei uns wahre Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Doch worum genau geht es in Wasteland 3?

Du startest dein Spiel als einziger Überlebender von Team November, einem Ranger Squad, welches in die eisigen Wüsten Colorados entsandt wurde. Dies ist das Land verborgener Geheimnisse, verlorener Technologie, beängstigenden Wahnsinnigen und tödlichen Fraktionen. Niemand hier hat jemals von den Desert Rangers gehört. Du musst bei 0 anfangen und dir deinen Ruf erarbeiten – deine Entscheidungen könnten dieses Land retten oder ihm zum Verhängnis werden. Ihr werdet euch zwischen verfeindeten Fraktionen entscheiden müssen, entscheiden ob ein Ort zerstört oder gerettet werden soll und weitere weitreichende Entscheidungen treffen, welche einen deutlichen Einfluss auf eure Welt haben werden.

Wasteland 3 ist natürlich erneut ein partybasiertes Rollenspiel, welches einmal mehr mit einer komplexen Geschichte und rundenbasiertem Kampf begeistern möchte. Abseits der beliebten Zutaten gibt es aber auch einige Neuerungen:

es wird Fahrzeuge geben, welche uns im Kampf taktische Vorteile bieten

die Umgebung wird unterschiedliche Gefahren beherbergen

erstmals im Franchise wird es einen Multiplayer geben, welcher sowohl synchron als auch asynchron funktionieren wird. Es kann also passieren, dass eure Spielgefährten in eurer Abwesenheit mal eben die Welt umkrempeln

in Wasteland 3 dürft ihr eure eigene Ranger Basis leiten, was ein essentieller Bestandteil des Spiels sein soll. Missionen und Entscheidungen werden euren Weg hierbei erheblich beeinflussen

mehr moralische Entscheidungen, welche die Umwelt nicht nur beeinflussen, sondern effektiv verändern

statt in der Wüste spielt ihr diesmal im eisigen Colorado

ein neuartiges Dialogsystem, welches erstmals in Torment: Tides of Numenera Anwendung finden wird, wird auch in Wasteland 3 die Gespräche beleben

Übrigens: als besonderes Schmankerl erhalten alle Unterstützer der Kampagne, welche innerhalb der ersten 48 Stunden mehr als 20 US-Dollar investieren, je nach Vorliebe entweder das an Fallout angelehnte Übrigens: als besonderes Schmankerl erhalten alle Unterstützer der Kampagne, welche innerhalb der ersten 48 Stunden mehr als 20 US-Dollar investieren, je nach Vorliebe entweder das an Fallout angelehnte UnderRail oder das Horror-Adventure Stasis kostenlos dazu.

Wasteland 3 erscheint Ende 2017 für den PC, PS4 und Xbox One.