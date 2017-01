Warhammer – PETA kritisiert Pelz tragende Figuren

Wer Warhammer kennt weiß, dass manche Figuren gerne Pelz tragen. Seien es Chaos Krieger aus dem Norden oder Generäle der Imperialen Armee, das Kleidungsstück ist bei vielen Fraktionen sowohl in der Zukunft als auch im Fantasy-Ableger vorzufinden.

Daran stört sich die PETA. In einem Brief wendet sich Yvonne Taylor, Senior Manager of Corporate Projects, an Kevin D Rountree von Games Workshop mit der Bitte, bei der Gestaltung der Figuren auf solche Accessoires zu verzichten.

„From the mighty Leman Russ and Horus Lupercal to Chaos Warriors and the Sisters of Silence, Warhammer features an abundance of characters who wear what appear to be animal pelts, which just doesn’t add up. These battle-hardened warriors are known for their martial prowess – but wearing the skins of dead animals doesn’t take any skill.“